9. maja sinu sünnikaardis näitab, läbi mille toimub su elus kõige suurem avardumine, mis aitab sul leida positiivset perspektiivi ning tõusta draamadest kõrgemale. Samuti näitab see, milline on su suhe oma tõe ja uskumustega.

Jõudes astroloogilisse 9. majja, siseneme ühte sodiaagiringi helgemasse sfääri. See resoneerub tulemärgi Amburiga ning selle loomulik valitseja on küllust ja avarust loov Jupiter. 9. maja on 3. maja polaarne vastand - kui 3. maja teemaks on inimese arvamused ja info, mida ta oma vahetust keskkonnast vastu võtab, siis 9. maja motoks on «minu tõde». Kaardi selles piirkonnas tekib enesekindlus, usk ja entusiasm, mis kaasneb oma tõe tunnetamise ja sellesse uskumisega.