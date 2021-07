ETIKETT ⟩ Neil kordadel ei tohiks sa kasutada vasakut kätt

Etiketiekspert Emily Post selgitab: «On tähtis, et kui pakutakse mitut rooga samal ajal, siis liiguvad need alati samas suunas.» Teiste sõnadega võiks reegel samahästi kõlada, et ulatagem vasakule, kuid keegi otsustas, et liikumine peab toimuma vastupäeva.