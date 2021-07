Spetsialistid õpetavad: need toidud aitavad ärevuse ja depressiooni korral

Ärevushäired ja depressioon on aina levinumad ning nendega pistavad rinda väga paljud inimesed. Paraku kipub toitumine rasketel aegadel liikuma tagaplaanile või siis sirutame just käed nö lohutustoitude järele, et end hetkeks hästi tunda.

Toitumispsühhiaatria on teadusharu, mis aga keskendub just sellele, kuidas saame dieeti muutes parandada oma vaimset tervist. «Meil juba on nii palju tõendeid, et see, mida me sööme, mõjutab meie füüsilist tervist,» ütleb dr Wolfgang Max, kes on Austraalia Deakini ülikooli teadur. «Kuid meil on ka tõendeid, et söök mõjutab meie mentaalset tervist.»