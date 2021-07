Võtame astroloogilise luubi alla Piret Järvis-Milderi ja Egert Milderi sünnikaardid, et näha, kuidas nad teineteist mõjutavad. Mis on teinud neid koos nii tugevaks ja vastupidavaks?

Piret Järvis-Milder ja Egert Milder on olnud abielus juba 4 aastat ning suhe on pikemgi. Nad on ületanud koos valusaid aegu seoses sündimata lapse kaotusega, kuid nüüdseks õnnelikud lapsevanemad. Neis on olnud tugevust, et mitte alla anda ja ikka edasi unistuste poole liikuda. Uurime, mida näitavad tähed nende suhte kohta? Selleks vaatame sünastriat, mis võrdleb partnerite sünnikaarte ja näitab, kuidas nad teineteist mõjutavad.