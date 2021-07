Ants Laikmaa sai Pirital šoki: supelrannal kihelevad neiud ja noormehed palja ülakehaga!

Supelsaksad. Elu ja melu Eesti kuurortides 1940. aastani, Heili Reinart FOTO: Kirjastus Tänapäev

Avaldame katkendi Heili Reinarti värskelt ilmunud raamatust «Supelsaksad. Elu ja melu Eesti kuurortides 1940. aastani» kirjastuselt Tänapäev. Toimetanud Mari Karlson, kujundanud Andres Tali. 424 lk.

Peenemad inimesed püüdsid muidugi sellistest kohtadest eemale hoida, kus lihtrahvas pidutsemas käis: liiga palju oli lärmakaid hääli ja kärarikkaid olemisi lõõtspillide, õlle ja kaardimänguga. Nemad ise eelistasid hillitsetumat käitumist. Piirduti enamasti teejoomise ja väikeste suupistete ning seltskondliku vestlusega. Mõeldavad olid ka mõned kergelt sportlikud mängud.

Supelsakste heaolu ja kuurordi sissetulekute kaitseks püüti lihtrahvast sakstest eemal hoida, kuigi alati see ei õnnestunud. Haapsalus valvas linnavaht igal tänavaotsal, mis suubus Suurele promenaadile, et keegi «säärsaabastega mees siia «sakste» sekka ei satuks ja sakstest nauditavat mereosooni oma tökati järele lõhnavate saabastega ei schokeeriks,» nagu meenutas Ants Laikmaa oma noorusmälestustes.

Ega see «lihtrahvas» tikkunudki nii väga sakste silma alla, aga nende jaoks keegi odavamaid «bade putkasid» ju ehitada ei raatsinud. 1905. aastal avaldasid Tallinna töölised soovi, et mereranda ehitataks mõned avalikud supelkohad. Kui linnavalitsus ettepaneku rahapuudusega põhjendades tagasi lükkas, olid «töölised sunnitud suurtes salkades Kadrintali alla suplema minema ja oma riideid kaldale, herrasrahva kõndimise koha ligidale kivi otsa panema. Selle meeleavalduslise suplemisega sundisivad töölised linnaisasid supelusmaja ehitama, aga ainult Kadrintali. Teistes kohtades käivad inimesed tuhandete kaupa suplemas, ilma et seal mingisugust varjualust oleks leidnud,» kirjutati ajalehes Hommik 1907. aastal.

Kui Anton Õunapuu hakkas 1912. aastal Pirital naistele ja meestele üheskoos ujumist õpetama, siis räägiti sellest kogu linnas kui ennekuulmatust sõgedusest, mille kuberner peaks ära keelama. Supelkostüümide küsimus puhuti suureks skandaaliks. Politsei toimetaski ühe Kalevi sportlase ujumiskostüümis läbi linna, et ta oma komblusvastase ihukatte pärast kohtus vastust annaks. Kohtunik lasi mehe siiski vabaks.

1911. aastal Päevalehes tõstatas ajakirjanik küsimuse «Miks käime isegi kange kuumaga «täieste mundris»?». Ta pidi nentima, et põhjuseks on konservatiivsed arusaamad kõlblusest. «Mis teie arvate, kui äkki meestel mõte pähe tuleks kuued seljast maha tõmmata ja särgiväel mööda Tallinna uulitsaid käia? Mis siis juhtuks? Kas oleks karta, et kõlblised emad ühes oma tütardega ennast tuppa luku taha paneksivad, nagu seda Vana-Pirita kõlblased juba tegevat, kui seal mõni spordiülikond nähtavale tuleb. /.../ Ja kui veel mõni mees oma kaela vabastaks ja sandalid sukkadeta jalga tõmbaks! Mõnigi peenem vanapiiga hakkaks minestusega võitlema, kui ta kogemata niisugust lubamata «paljastust» juhtuks nägema. Jah, meie «kõlblisel» Baltimaal sünnitaks see tingimata võõrastust ja pahameelt».

Pärast Esimest maailmasõda sai supelrand tõeliselt seltskondlikuks paigaks – nii perekondliku lõõgastumise kui flirtimise kohaks. Uus rannaelu erines endisaegsest kui öö päevast. Erilise vabadusega paistis silma Pirita. Rannas mõnuleti päikese käes, supeldi, mängiti palli ja tantsiti.