Populaarne taaskasutuspood ei tea, kuidas prügi sorteerida

Pildil olev konteiner asub Balti jaama turu prügialas. Klaaspakendi konteiner on täis nõusid, keraamikat, küünlajalgu, vaase ja muud sellist. Suurel osal toodetest oli all sildike kirjaga «Erikshjälpen» ja hinnad Rootsi kroonides. Erikshjälpen on Rootsi taaskasutus- ja abiorganisatsioon, mis on ilmselt turu teisel korrusel asuva teise ringi poe Sõbralt Sõbrale koostööpartner.

Saatsime päringu Sõbralt Sõbrale kauplusesse, kas tegemist on nende jäätmetega. Ning kui jah, siis miks nad prügi valesse konteinerisse viskavad? Uurisime ka, miks kasutuskõlblikud ja terved asjad üldse prügi sekka satuvad, mitte ei lähe tasuta äraandmiseks.

Vastab Sõbralt Sõbrale kaupluseketi juht Kaspar Nummert: «Taaskasutuskauplustesse jõuab väga suurtes kogustes igasugust kaupa, mida igapäevaselt läbi sorteerime. Korras ja puhtad asjad suuname nii kauplustesse müüki kui ka väga paljudele erinevatele partneritele ja abivajajatele. Kahjuks kõike ringlusesse saata ei saa, sest nii transpordi käigus kui ka kauba käitlemisel saab kaup vahel kahjustada. Samuti on kauba sees ka katkiseid ja kasutuskõlbmatuid tooteid, mille peame saatma jäätmejaama. Ettevõtte jaoks prügisse saatmine on alati kõige viimane variant, kuna see on meile ka lisakulu.

Oleme väga avatud erinevatele ideedele, koostöövõimalustele ja julgustame inimesi meiega ühendust võtma, kes soovivad tooteid, mida me ise või partnerite kaudu uuesti ringlusesse saata ei saa.»

Klaas on ainus materjal, mida saab loendamatu arv kordi taaskasutada ning raisku ei lähe midagi. Paraku kui klaasipakendi konteiner sisaldab keraamikat, lauanõusid ja portselani, ei saa seda uuesti taastootmisesse saata. Kogu konteineri sisu koos sorteeritud klaasiga läheb olmeprügiks.

Teema lõimes oli mitu inimest, kellele on see prügiala juba ammu tuttav. Leidus neid, kes on saanud konteineri kõrvalt suuremat mööblit ja tarbeesemeid, ja ka inimesi, kes konteinerist kasutuskõlblikke nõusid on päästnud. Näiteks kirjutab Ebe: «Konteineri juurest saab ka võtta palju tahad. Seal on mööblit ka jne. Mitu head lauda ja kappi sealt saanud. See on Sõbralt Sõbrale kraam jah, teevad uuele kaubale ruumi.»

Ka sel päeval, kui päise foto on tehtud, käisid mitmed inimesed sealt endale ning edasi andmiseks terveid asju korjamas.

Väike osa tervetest asjadest, mis sel päeval prügist välja nopiti FOTO: Erakogu

Et terveid asju minema ei visataks, pakuti lahenduseks välja sedasama Facebooki gruppi, mis tegutsebki eesmärgiga toota võimalikult vähe prügi. Seal koguvad materjali käsitöölised, aidatakse abivajajaid ja palju muud. Samuti võiks terved asjad ära anda tasuta, tõstes need eraldi märgistusega kasti, kust neid priilt võtta võib.