Postimehes kirjutati 4. augustil 1921: «Aktsiaselts Aeronaut on asutatud käesoleva aasta kevadel Tallinnas 10-miljonilise põhikapitaliga. AS eestvõtja ja praegune direktor on tuntud suurkaupmees Robert Holst. Seltsi ülesandeks on luua kiiret õhuühendust kahe naaberriigi Eesti ja Läti vahel. Peale posti võetakse ka kuni 4 reisijat korraga peale. Et meil Stokholmiga juba õhuposti vahetus sisse on seatud, siis on loomulik, et siit ühendust edasi lääne poole tuleb pidada.»