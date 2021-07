Rootsi naiste jalgpallikoondise trikoo on värvuse pärast juba kriitikat saanud.

Kui avamispidustustel Rootsi sportlaste esindus olümpiastaadionile jõudis, pöördusid paljude pilgud rootslaste rõivastusele. Koomik Soneby kirjutas Twitteris, et rootslased näevad välja nagu sanitarid.

«See hetk, kui peate olema kell 12 olümpia avatseremoonial ja juba kell 14 on ringkäik hooldekodus,» säutsus Soneby.

Rootsi käsipallur Jim Gottfridsson astus rõivakomplekti kaitseks välja. «Need, kes kirjutavad riietest negatiivselt, pole neid proovinud. Minu meelest on neid meeletult mugav kanda. Need on funktsionaalsed ja sobivad praeguses kuumuses suurepäraselt.»