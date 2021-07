Oled autot ostmas? Välista sellist värvi sõiduk parem kohe!

Ometi pole mark ja mudel ainus, mis auto hinna määrab. Automüügilehekülg iSeeCars viis läbi uuringu, et näha, mis veel rolli mängib ning milline tähendus on auto värvil. Üllatuslikult selgus, et kõige «väärtuslikumad» toonid pole alati need, mis on kõige levinumad (näiteks must, hõbedane või valge). Lisaks saadi teada, et auto värv mõjutab edasimüügihinda ka olenevalt sellest, millise margiga tegu on.