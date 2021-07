JURIST VASTAB ⟩ Lugeja mures: kuidas saada 1. september töölt vabaks?

Lugeja küsib: «Meie ettevõttes tehakse sel nädalal augustikuu graafikut. Tahtsin tööandjale juba varakult teada anda, et soovin 1. septembrit vabaks, sest eelmisel aastal oli sellega arusaamatusi. Mulle öeldi, et selleks on liiga vara veel. Mida ma peaksin tegema, et olla kindel, et saan 1. septembri vabaks?