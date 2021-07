Paari suureks üllatuseks andis arst teada, et Raylynn on lapseootel. Kuna beebi südamelöögid olid kuulda, oli rasedus kestnud juba vähemalt kolm kuud. Mees kirjeldas, kuidas vaatas oma naist ja mõtles: «See ei saa võimalik olla, et me ei teadnud sellest 12 nädalat.» Ultraheli järgi oli naisel aga juba 34. rasedusnädal (keskmine raseduse kestus on 38 nädalat).