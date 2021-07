Need 3 duaalset sodiaagimärki leiavad oma keskme nii

Sodiaagiringis on kolm tähemärki, mille sümbol pole mitte ainuses, vaid hoopis mitmuses. Nendeks on Kaksikud, Kaalud ja Kalad. Selline duaalne olemus tekitab neis teatavat rahutust - nad muudavad tihti meelt, liiguvad palju siia-sinna ega suuda nii kergelt otsuseid teha ja paigal püsida nagu paljud teised. Kõik nad peavad pingutama veidi rohkem, et elus tasakaalu ja sisemist rahu leida. Ent see on nende jaoks täpselt sama võimalik, kui mistahes muu sodiaagimärgi jaoks.