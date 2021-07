Venestunud prantsuse näitleja Gerard Depardieu suunab oma kire endisesse tütarlastekooli

Komsomolskaja Pravda märgib, et viimastel aastatel on Depardieu märgatavalt venestunud – seda küll mitte selles mõttes, et ta mängiks akordioni ja jooks kasemahla. Siiski on Depardieu saanud Venemaa kodakondsuse ning nüüd ka elamisloa Novosibirskisse. Väljaanne spekuleerib, et näitleja on kas väga vaimustuses Venemaast või üritab kõrvale hoida Prantsusmaal maksude tasumisest.