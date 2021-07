VÕTA PÄIKESEST KÕIK ⟩ Sinine päikesevesi puhastab su meelt ja emotsioone

Sinine päikesevesi (Blue Solar Water) on osa Hawaii ho'oponopono tervendusrituaalist, mida võib praktiseerida ka eraldiseisvalt. Praegu, mil päikesevalgust on nii palju, on hea aeg katsetada seda ka Eestis. Sellise vee joomisel on õpetuse järgi mitmeid häid mõjusid meie füüsilisele ja vaimsele tervisele.