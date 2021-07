Steriliseerimine mõjutab tunduvalt meeste eluea pikkust

Teadlaste avaldatud andmete kohaselt aitab jäärade kastreerimine nende eluiga pikendada 60%. Teadlaste arvates on seda efekti võimalik saavutada ka meestel. Selle efekti DNA tasemel toimimise väljaselgitamiseks palusid Uus-Meremaa teadlased Ameerika geneetiku Steve Horvathi abi. Tuleb märkida, et viimane on DNA-analüüsi abil välja töötanud meetodi bioloogilise vanuse tuvastamiseks. Bioloogilise vananemise mõõtmine on näidanud, et kastreeritud isased vananevad aeglasemalt kui kastreerimata isased.