«Spontaansed üritused plaanitakse pool aastat ette,» teab Heidi Ruul ja Dagmar Lamp peab temaga nõustuma. Kristina Herodes, kes on väga kogenud spontaanses eluviisis, lisab aga, et spontaansus on väga võimalik, juhul kui rollid ja planeerimine on paarisuhtes kenasti ära jagatud. Nii, et kõik vastutused ja kohustused jäävad vaid ühe inimese kanda, polegi õige, kuigi on võimalik. Üks lisanõue on aga veel: sa pead olema valmis kõikidest oma mugavustsoonidest välja astuma.