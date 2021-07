Libahundid ja kriminaalid: 8 Kuuga seotud legendi kogu maailmast

Inimesi, taimi, loomasid ja ookeane on kuu mõjutanud nii teaduslikult kui ka muinaslugudes ja uskumustes. Lahinguid on plaanitud ja võidetud Kuu liikumise järgi, põlisrahvad on igale täiskuule andnud oma, unikaalse nime, märkimaks seda, mis just selle Kuu tõusmise ajal Maa peal toimub. Kuumüüte leiab kõikidest kultuuridest ning tänapäevalgi teab iga laps, et kui taevas sirab täiskuu, siis libahuntidel on jooksuaeg.