Vaatamata kõigi nelja jäseme puudumisele on Kyle Maynard saavutanud võitluskunstides edu, ta on tunnustatud maadleja ja ta vallutas Aafrika kõrgeima tipu, Kilimanjaro. Ta ei ole ennast kunagi alaväärtuslikuks pidanud ning vihkab, kui talle igapäevaelus kehaliste puuduste tõttu allahindlusi tehakse.