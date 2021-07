Öösel vastu laupäeva, 24. juulit kell 5.37 on taevas sajaprotsendiline täiskuu, kuid tema ilu saame nautida juba varem ja ka paar päeva pärast kõrghetke.

Põllupidajate jaoks tähendab, et on käes suvine lõikusaeg ja hakata talveks valmistuma. Kuna juulikuus on ka palju äikesetorme, siis mõnes paigus öeldakse tänase kuu kohta ka äikesekuu.