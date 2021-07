NÄDALAVAHETUS EESTIS ⟩ Söö, tantsi ja plaksuta ennast hingetuks või mine müstilisse valgusmetsa!

Sel nädalavahetusel on paljudele teemaks, kuidas pääseda üle mere. Kui järjekord ka liiga pikaks osutub, pole hullu, mandril on nii punk- kui funkfestival, sekka joogat ja avatud talusid. Lisaks tuletame meelde, et tegelikult aitab meil kõigil jätkuvalt restoranis käia, end ägedal peol hingetuks tantsida ja kontserdil väsinuks plaksutada üksainus asi – vaktsineerimine. Palun uuri lisa vaktsineeri.ee ning pane aeg kirja. Ainult siis on nädalavahetuseks ka muid soovitusi anda kui «püsi kodus». Kui matkad, ära unusta metsade tuleohtlikkust!