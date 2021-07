Parimatest parimad: selgus lennufirmade koorekiht

Veebilehe toimetajad on selles vallas ühed maailma kogenenumad ja pingerea järjestamisel vaatavad hoolikalt, et teeninduse tase oleks järjepidevalt kõrge, rolli mängivad ka innovatsioon ja teenindajate suhtlemisoskus.

«Me oleme keskendunud liidrirollidele ja lennufirmadele, kes toovad uuendusi, et reisijate kogemuses oleks tunda tõelist erinevust,» ütles Airlineraitings.com peatoimetaja Geoffrey Thomas. «Oma hinnangut andes tugineme me ka oma lugejate tagasisidel.»

Et jõuda esi-kahekümnesse, peab lennufirma olema saanud vähemalt seitsme-pallilise turvahinnangu ja reisijate mugavuse tagamiseks tooma mängu tõelise innovatsiooni.

Esimesele kohale tõusis Qatar Airways, kuna nende salong on tõeliselt innovaatiline, samuti on kõrgel tasemel nende teenindus. Arvesse võeti ka otsustavust ja pühendumust jätkata tööd Covidi pandeemia ajal, sealjuures oli tegemist esimese lennufirmaga, kes võttis kasutusele Covidi turvapassi.

Teisele kohale jäi Air New Zealand, ka siin märgiti ära pidev innovatsioon ja juhtpositsioon omasuguste seas. Kolmandal kohal on Singapore Airlines, kelle puhul lisaks innovatsioonile toodi välja veel õhus pakutava kauba mitmekülgsus. Auhinna võitsid nad ka parima esimese klassi kategoorias. Neljandale kohale jäi Qantas oma turvalisuse ja finantside tõttu. Ka parima lounge’i ja kodumaise teeninduse kategoorias tulid auhinnad Qantasele. Viiendale kohale ronis Emirates, kuigi nad on alati olnud ühed parimad. Uudisena pakuvad nad nüüd premium economy klassi.