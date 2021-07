Kaja Kallas on olnud abielus Arvo Hallikuga pea 3 aastat ning nende suhe sai alguse 2016. aastal. See on Kaja jaoks küll juba kolmas abielu, aga vaatame, kas astroloogia näitab neile kahele pikemaajalisemat sidet? Selleks võrdleme kummagi sünnikaarte. Arvo on öelnud, et Kaja on tema unistuste naine, ning Kaja on näinud Arvos ideaalset meest. Kas sünastria paljastab, miks nad teineteise suhtes niimoodi tunnevad?