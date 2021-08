Mis on need kohad, kus pöörastel 90ndatel kõlasid lasud ja plahvatasid majad-autod? Neid kohti on pealinnas üllatavalt palju ja kuigi nullindate saabudes oli kuritegevuse tase Eestis juba tugevas langustrendis, jätkus šokeerivaid juhtumeid ka uue aastatuhande algusesse.