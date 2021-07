Imekaunid liblikad on paljude lemmikputukad. Röövikust liblikaks moondumises on midagi maagilist ning see sümboliseerib uuestisündi. Olenevalt kontekstist sümboliseerivad liblikad ka palju muud. Alt leiad, millele liblikaga kohtumine võib vihjata ja kuidas mõista, et sul on nende võluvate olenditega sügavam side.