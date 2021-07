Ekspertide sõnul saad üheleainsale küsimusele vastates aru, kas suhe jääb püsima või mitte

Psühholoogid John Gottman ja Julie Gottman on pühendanud oma elu suhete uurimisele ja teavad suurepäraselt kuidas kvaliteetseid suhteid luua ning hoida. Igas kooselus on oma head ja vead, kuid ekspertide sõnul saad juba üheleainsale küsimusele vastates aru, kas jääte kokku või mitte. Küsimuseks on: «Kuidas oma partnerile vastad, kui ta üritab vestlust alustada?»

Vestluse algatamine (ing. keeles bid for connection) tähendab, et kallim üritab juttu teha, ilma et sealjuures sinu käest midagi küsiks. Tegu on lihtsa väite või mõtteavaldusega, millele partner reaktsiooni ootab. Näiteks: Kallim mainib, et töölt koju tulles hakkas vihma sadama. See on väike ja tühine kommentaar, millele sul on võimalus kas vastata või mitte vastata, kirjutab MindBodyGreen.