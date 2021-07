PÄIKESE PERSPEKTIIVIST ⟩ Selline on su hing enne kehastumist

Täna sisenes Päike Lõvisse , mis on Päikese kodumärk. Päike valitseb Lõvi märki ning Lõvis viibimise ajal on Päike ühes oma tugevaimas positsioonis (teine on Jääras). Sel perioodil muutuvad inimesed üldiselt enesekindlamaks ning elu suunab meid kestast välja pugema, end näitama ning elu täiel rinnal nautima ja särama.

Täna on ideaalne aeg pöörata tähelepanu ühele teistmoodi astroloogilisele kaardile. Kui tavaliselt kasutame kaarti, mille keskpunktis on Maa ning selle ümber liikuvad taevakehad, siis mõned astroloogid uurivad ka kaarti, mille keskmes on hoopiski Päike ning aspektid ja asetused tekivad vastavalt Päikse perspektiivile. Meie tavapärane kaart on geotsentriline kaart ning Päikese vaatepunkti väljendav kaart on heliotsentriline kaart.