Kas oled mõelnud, et see kuidas sina ja su partner suudlete, on mõjutatud teie sodiaagimärgist? Uuri, kas see kehtib ka teie puhul.

Loomulikult on iga sodiaagimärk võimeline suudlema nii, kuidas parasjagu tahab - ent kuna see on üks iseenda väljendamise viise, annab sodiaagimärk sellele teatud suundumuse ja varjundi. Nende kirjelduste lugemisel ei tasu unustada huumorimeelt, aga huvi pärast võib võrrelda, kuidas need klapivad sinu eelmiste ja praeguse partneriga ning samuti sinu endaga. Kui mõni muu kirjeldus tundub sulle sobivam, on kuskil sinu sünnikaardis ehk just see sodiaagimärk erilise tähendusega?