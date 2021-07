Siin on fakt: kõik pornofilmides toimuv pole päriselus kohaldatav. Enne, kui imiteerite kõike, mida just koos oma kallimaga vaatasite, on siin nimekiri pornos juhtuvatest asjadest, mida tegelikult elus juhtuda ei tohiks. Pidage meeles, et partneri nõusolek ja seksuaaltervis on kõige olulisemad tegurid, mida tuleb seksuaalelus arvesse võtta.