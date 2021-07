Stress ja juuste väljalangemine on omavahel tugevalt seotud. Füüsilised või vaimsed stressorid võivad pidurdada juuste kasvu ja viia nende väljalangemiseni. Protsessi kutsutakse telogen effluvium’iks. See on väga levinud nähtus ning õnneks on muutused üldjuhul ajutised.