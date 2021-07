Ajurveeda ekspert: need märgid näitavad, et su kõht on korrast ära

Rohkem kui 70 protsenti serotoniinist – see on meie nö õnnehormoon – toodetakse just kõhus, mitte ajus. Niisiis ei maksa imestada, et India traditsioonilise meditsiini ehk ajurveeda-õpetus keskendub paljuski just kõhu korras hoidmisele, sest kõhu kaudu ei käi mitte ainult armastus, vaid ka tee pika eluni, tervise ja õnneni.