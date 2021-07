10 suurepärast ideed vegan-hommikusöögiks

Tšiiaseemned on populaarsust kogunud kõrge oomega-3-rasvhapete, valkude ja kiudainete sisalduse tõttu. Neid on hea lisada näiteks pudru ja smuuti sisse, ent samuti saab tšiiaseemnetest teha mõnusa tekstuuriga maitsva pudingu, mis on parajalt kerge hommikusöök ja mis veel parem: selle saab valmis teha juba eelmisel õhtul!

2. Üleööhelbed Sarnaselt chia pudinguga on üleööhelbed ideaalne hommikusöök, mille saab eelnevalt kokku segada ja kiiretel hommikutel külmkapist haarata. Samuti on üleööhelbed hea suvine alternatiiv tavalisele kuumale pudrule, olles sealjuures sama maitsev ja toitev.

3. Tofupuder Tofupudruga saab edukalt asendada munaputru: kollase värvuse annab kurkum ja munale iseloomuliku maitse india must sool kala namak. Tofu on ka suurepärane valguallikas ning hoiab tegusal päeval kõhu pikalt täis.

4. Banaanipannkoogid Mis oleks pühapäevahommikud ilma pannkookideta? Eriti veel siis, kui oma järge ootavad nukralt juba täpiliseks läinud banaanid – just nendega jäävad pannkoogid ja küpsetised kõige maitsvamad! Serveeri moosi, marjade, vahtrasiirupi, šokolaadikreemi või jäätisega.

5. Kinoakauss Kinoa hommikusöögiks võib esmapilgul tunduda veider mõte, ent tegelikult saab kinoad hommikusöögiks valmistada taimse piima, näpuotsatäie kaneeli või näiteks kakaoga just nagu tavalist putru. Lisaks on kinoa tõeline supertoit, sisaldades kõiki asendamatuid aminohappeid ning suures koguses kiudaineid, valku ja magneesiumit.

6. Kikerherneomlett Kui armastad soolaseid hommikusööke, on kikerherneomlett just midagi sulle – veidikesest kikerhernejahust, veest ja soolast saab valmistada maitsva ja toitva omleti, mida võib täita kõige meelepärasega, näiteks päiksekuivatatud tomatite, seente, spinati või taimse suitsuvorstiga.

7. Isetehtud müsli Müsli tegemine võib esmapilgul tunduda tüütu ja aeganõudev, kuid tegelikult pole selles midagi keerulist ning ise müslit teha on tunduvalt odavam kui seda poest valmiskujul osta. Lisaks saad ise tehes valida müsli sisse just need pähklid, seemned ja kuivatatud puuviljad, mis sulle kõige rohkem maitsevad. Mugav on korraga valmistada suurem kogus, sest isetehtud müsli säilib toatemperatuuril mitu nädalat.

8. Smuutikauss Smuutide tegemine on oma lihtsuses kõigile jõukohane. Hea nipp, kuidas smuutist veel toitvam ja põnevam hommikusöök teha, on smuutikausid! Valmista oma lemmikretsepti järgi smuuti, vala see kaussi ning kaunista näiteks banaani, kiivi, marjade, müsli ja seemnetega.

9. Toortatrapuding Toortatar on rikas aminohapete ja erinevate vitamiinide poolest ning omab organismis põletikuvastast toimet. Paljudele seostub toortatar esmalt ilmselt soolase pudru või salatitega, kuid sellest saab valmistada ka hommikusöögiks sobiva mõnusalt kreemja pudingu, mis meenutab tekstuurilt kohupiima. Leota toortatart üleöö ning blenderda hommikul oma lemmiku taimse piima ning soovi korral näiteks kakaoga, kaunista nagu smuutikaussi.