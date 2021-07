Hea uudis veinisõpradele: sügisest saab veinipudeleid taarasse viia

Veinipudelid pole tagatisrahasüsteemi varem kaasatud olnud. Sügisest see muutub. Nii liigub Eesti ühiskond väikeste sammudega keskkonnasõbralikuma ühiskonna suunas. «See on kauaoodatud muutus, mis lõpetab senise absoluutselt arusaamatu keelu,» on peenjoogivabriku Nudist kaasautaja Mihkel Männik rahulolev. Just see vabrik on esimeste seas, kes oma pudelid ringlusesse annab. Loodetavasti liituvad süsteemiga ka teised joogitootjad.