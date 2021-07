Kui eelmine astroloogiline maja, 7. maja, kirjeldas meie suhteid, siis 8. maja kirjeldab meie elus toimuvaid sügavaid lõppemise ja taassünni protsesse, mis hõlmab ka seda faasi suhetes, kui kaks inimesed sulavad kokku üheks - siin lõppeb eraldi olemine ja algab uutmoodi üksolemine. Need on protsessid, kus toimub sügav energeetiline sulandumine ning hakatakse jagama elulisi ressursse. Samuti jääb 8. majja kõik, mida oleme peitnud oma teadvusesoppidesse ja mis on päevavalguse suhtes tundlik. Siin on erinevad hirmud, tabud, aga ka sügavaimad kired ja ihad.