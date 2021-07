KARM TÕDE ⟩ Ekspert jagab põhjust, miks naisterahvas ei tohiks iial meest ise välja kutsuda

Ehk kohtasid sõbrannadega klubis veetlevat noormeest, kes ei küsinud õhtu lõpus sinu numbrit? Või kirjutab sinuga Facebookis, kuid ei midagi rohkemat? Selline käitumine ajab hulluks ja paneb tahtma ise härjal sarvist haarata. Tekib küsimus, miks mehed sedasi käituvad? Näitavad justkui huvi üles, kuid edasist sammu astuda ei julge. See on ajatu küsimus, mille üle naised vaidlevad, kuid sellest hoolimata targemaks ei saa.

Mis siis meest ikkagi tagasi hoiab? Enamjaolt mõeldakse, et tegu on häbeliku noormehega, kes lihtsalt ei julge naist välja kutsuda. Suhtespetsialist Ronnie Ann Ryan kirjutab portaalis YourTango, et 99 protsendil meestest on siiski kindel põhjus, miks deidile minemata jätta.