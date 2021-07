Psühhopaat on inimene, kellel puudub empaatiavõime. Ta on manipuleeriv, emotsioonitu ja moraalitu. Psühhopaadid või inimesed, kellel on neile omaseid jooni, on suurepärased manipulaatorid ja jõuavad kergesti teiste nõrkustele jälile, hakates neid seeläbi ära kasutama. Seda tüüpi inimese võib ära tunda pöörates tähelepanu tema kõnemaneerile.