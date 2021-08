Kui Linh Ta märkas, et tema vastsündinul pojal olid näol väikesed punased punnid, otsustas ta teha talle rinnapiimast näomaski.

Ta jagas protsessi TikTokis, kus ta on tuntud kui @ahlingaling , ja sellest ajast alates on see muutunud viiruslikuks, kogudes pärast postitamist hämmastavaid 4,2 miljonit vaatamist.