Just sellise murega pöördus The Suni nõuandeveeru Dear Deirdre poole üks Inglismaa naisterahvas.

«Ma otsisin tema arvutist üht teatud puhkusepilti ja selle käigus leidsin ma failid, millel naiste nimed, kõrval aga kolm X-i. Uudishimu tõstis pead, aga siis sain aru – need kõik olid mu poiss-sõbra ekside nimed! Ma olen 25 ja tema on 27. Me oleme kaks aastat koos olnud ja ma tõesti arvasin, et tunnen teda. Kuid selgub, et ta rahuldab ennast, vaadates teistest naistest tehtud seksvideoid! Kui vaatasin ta brauseriajalugu, nägin, et ta vaatab pornot igapäevaselt. Ja mitte ainult öösiti – kui ta ärkab enne mind, vaatab ta pornot ka siis. Mitte alati oma ekse, mõnikord käib ta levinud netisaitidel.