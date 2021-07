FOTO: By Farkhad Akhmedov - Farkhad Akhmedov, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=105778765

Farkhad Ahmedov sai kohtus kibeda kaotuse FOTO: By Farkhad Akhmedov - Farkhad Akhmedov, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=105778765

Venemaa miljardäri Farkhad Ahmedovi ja tema eksnaise Tatjana kohtulahingud hiigelvaranduse pärast on kestnud juba mõnda aega. Ühe kurioossema episoodina palkas Tatjana endised briti mereväelased, et hõivata eksmehe luksusjaht. Nüüd lõpuks on vaidlused lõppenud.