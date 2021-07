8 põhjust, miks üksinda elamist nautida

Üksi elama kolimine on suur ja emotsionaalne muutus, kirjutab MindBodyGreen. On hetki, mil võid tunda kurbust ja üksindust, kuid ühtlasi õpid end protsessi käigus rohkem armastama ja väärtustama. Kodu on koht, kus peaksid end turvaliselt ja mugavalt tundma. Kui elad koos teistega ega tunne end nii, siis on aeg hakata oma elamise peale mõtlema.