Selle nädala jooksul hakkab täiskuu sind mõjutama pikemaajalistes plaanides. Täiskuu tähistab sinu jaoks sel korral millegi lõpetamist, näen, et kaartidel on lõpud ja uued algused. Pead olema väga ettevaatlik, sest see täiskuu toob kaasa emotsionaalseid hetki. Nii on pingeliste vestluste võimalus päris suur ning ennast valitseda võib olla keeruline. Hea oleks, kui hoopis vaikid ja kuulad, selle asemel, et oma seisukohta häälekalt peale suruda. See on sinu projektide jaoks väga oluline, kuid pead mõned projektid ka kindlasti eest ära lõpetama.