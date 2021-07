NÄDALAVAHETUS EESTIS ⟩ Suveüritused täies hoos - ellu ärkab isegi Kalevipoeg!

Suvi on tõeliselt hoos ja sündmuste mõttes ees sama kuum nädalavahetus, kui on praegu ilm. Tallinnas on suur merepidu, üle Eesti eri stiilis muusikafestivale, Lõuna-Eestis korraga nii ralli kui ka autovabaduse puiestee. Põnevaid tegemisi saadab hea toit.