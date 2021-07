Europol päästis suurhaarangu käigus ligi 100 alaealist inimkaubandusohvrit

Keskenduti peamiselt alaealistele, kel polnud saatjaid või kes olid põgenenud turvakodudest, kuna just need lapsed jäävad sageli võimuesindajatele võltsdokumente kasutades silma. Seejuures olid luubi all alaealised piiridel, kuid ka need, kes liikusid Euroopa Liidu või Schengeni riikides.