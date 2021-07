Vanematena tahame me, et meie lapsed tunneksid end enesekindlana, niisiis püüame me jagada kiitust nii palju kui võimalik. See pole alati halb asi, sest uuringud on näidanud, et lapsi tulebki kiita. Lihtsast komplimendist võib areneda elu aja kestev uhkusetunne. Palju sõltub ka sellest, milliseid komplimente me anname, kuidas me seda teeme ja kui sageli.