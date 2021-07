VIDEO ⟩ Itaallane kaotas pea, kui nägi, mida tema kihlatu spagettidega tegi

Ajakiri Slate küsis ka Itaalia kokalt Carolina Garofanilt, kas tõesti on spagetid nii pühad, et neid murda ei tohi. Garofan kinnitas, et spagetid tuleb panna potti just nii pikalt kui need on valmistatud – neid tuleb nautida, mässituna ümber kahvli. «Pastat süüakse niiviisi: sa keerutad kahvlit pastas ja see peab olema nii pikk, et ei kuku kahvli küljest ära,» õpetas kokk, lisades, et oluline on pastat õigesti keeta, sest siis jääb ka kaste kõige paremini külge.