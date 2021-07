Ettevaatust! Külmutatud kalaga võib kaasneda terviserisk

Sügavkülmutatud kala puhul on kõige tähtsam järgida õiget sulatamisprotsessi. Ära aseta kala kuuma vette – nii võib juhtuda, et see hakkab juba väljast valmima, samas kui sisemus on toores. Tähtis on, et kala sulaks rahulikult ja ühtlaselt, näiteks külmkapis. Kui plaanid kala valmistada õhtuks, pane külmutatud kala külmkappi sulama hommikul. Kui on vajalik, et see sulaks kiiremini, võid vett kasutada, aga vesi olgu külm.