Alates 13. eluaastast kannatas Heather Welper üliraskete ja valulike mentsuruatsioonide all. «Ma teadsin, et midagi on valesti või teistsugune, sest sportimise ajal pidin kandma topelt nii tampooni kui sidet,» ütleb naine, kes tundis end sel ajal naeruväärsena, kuna ükski tema sõber ei käitunud sedasi.