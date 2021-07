FOTOD JA VIDEOD ⟩ Moskvas möllavad erakordsed vihmavalingud; lennud on tühistatud

TASS vahendas, et Moskva loode- ja edelaosa tabasid äike ja rahesajud. Meteoroloogide sõnul vihm lähipäevil veel ei lõppe. Kümmekond tänavat on juba üleujutatud.

Inimesed jagasid veebis kümneid videoid ja fotosid radikaalselt muutunud ilmast. Seejuures märgiti, et loomaaias on vähemalt elevandid vihma üle väga õnnelikud, pärast seda, kui on pidanud 40-kraadises kuumuses nädalaid piinlema. Ka inimesed on muutunud ilmaga rahul – kui vaid ei kallaks nagu ämbrist...