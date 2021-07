Vahur Kersna ja Liina Kersna suhe on kestnud juba 20 aasta ringis ning abielus on oldud 11 aastat. Enne pulmi oli Vahur saanud arstidelt vähe elulootust, kuid on tänaseni endast 18 aastat noorema Liina kõrval. Vaatame, mida räägivad nende kohta astroloogilised seisud. Selleks uurime sünastriat - see on kahe sünnikaardi võrdlus, mis näitab, kuidas partnerid teineteist mõjutavad.