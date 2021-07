Suvine hittsoeng tuleb otse TikTokist: hundilõikus (ja juuksurisse ei peagi minema!)

Hiljuti aga on popiks saanud nende kahe ristsugutis – hundilõikus. Tegemist on TikToki hetke kõige trendikama soengustiiliga.

Kui sa äpis otsid teemaviidet #wolfcut, leiad, et sel on üle 500 miljoni vaatamise. Kasutajad jagavad nippe ja trikke, kuidas ise lihtsa vaevaga lõikus kodus ette võtta, aga ka kuidas seda stiliseerida. Kust on pärit lõikuse nimi, pole päris selge, kuid sõna hunt selles viitab millelelgi taltsutamatule ja metsikule. Ilmselt just seesama laisk, kuid vaba lähenemine on lõikuse ka nii popiks teinud.

«Hundilõikus on trendikas põhjusega, sa saad hetkega cool girl look’i,» selgitab Bustle’ile New Yorki juuksestilist Anabel Santos. Kuulsuste stilist Sally Hershberger aga lisab, et tegemist on seksika ja piisavalt julge mulleti ja shag’i kombinatsiooniga. «Baas on mullet, aga lõikus on metsikum. Sel on rohkelt pikkust, kihte, salke ja tekstuuri.»

Hea uudis on see, et lõikus sobib kõikidele juuksetüüpidele ja -tekstuuridele.

Kui sa tahad ise kääridega kallale minna, siis saad luua kihte, kinnitades juukseid juuksekummiga hobusesabasse ja lõigates sirgelt otsad maha. Muidugi võid sa minna ka professionaalide käe alla.