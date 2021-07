23 aastat tagasi, 1998. aastal läks eetrisse «Seksi ja linna» esimene osa. Selle sarja saatel on üles kasvanud terve põlvkond naisi ja paljudel sõpruskondadel on oma Samantha, Charlotte, Miranda ja Carrie. Kes meist ei oleks ennast nende nelja sõbrannaga võrrelnud? Kuid isegi selle New Yorgi muinasjutu fännide jaoks on sarjas mõned suured vastuolulised keerdkäigud.